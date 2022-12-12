Азербайджанские экоактивисты устроили акцию протеста в Шуше Азербайджанские экоактивисты в Карабахе запросили встречу с главой российских миротворцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанские экологи проводят в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Дорога из Ханкенди в Армению перекрыта представителями азербайджанской НПО, которые требуют пропустить их для мониторинга в зону временной ответственности РМК и организовать встречу с командующим российскими миротворцами Андреем Волковым.

Наше требование – остановить экологический террор и незаконную эксплуатацию ресурсов в Карабахе, — сообщил один из участников акции.

Ранее МИД Азербайджана направил Москве ноту в связи с невозможностью представителей республики посетить месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Баку потребовал обеспечить доступ к указанным месторождениям, пояснив, что представители Азербайджана попытались посетить указанные территории, где, предположительно, ведется незаконная эксплуатация полезных ископаемых, но их поездке помешала заранее спланированная акция местных жителей. При этом российские миротворцы не предприняли никаких действий.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили возможность привлечения российских миротворцев к охране экологии в Карабахе. Стороны условились провести мониторинг, инвентаризацию имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых.