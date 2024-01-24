Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ Азербайджан покинул ПАСЕ из-за двойных стандартов в отношении Баку

Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 24 января выступила с заявлением, в котором объявила о прекращении сотрудничества с этой организацией, а также о выходе делегации из сессии в Страсбурге. В нем говорится, что ПАСЕ используется как платформа для нападок, а основные ее принципы «используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов». Делегация Азербайджана также указала, что в ПАСЕ стала преобладать практика двойных стандартов и этнической ненависти. Текст заявление приводит Caliber.

Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что основной целью ПАСЕ является обеспечение платформы для диалога между парламентариями разных стран, основанного на равных условиях. Делегаты отметили, что за девятнадцать лет ПАСЕ так и не смогла призвать Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. Это касается, в том числе, «вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке».

В нем также подчеркивается недопустимость диалога с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Делегация отметила, что в истории ПАСЕ «эта организация не вела себя столь позорным образом». После зачитывания заявления делегация покинула зал.

В октябре 2023 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что массовый исход почти всего армянского населения из региона привел к «обвинениям и обоснованным подозрениям, что это может быть равнозначно этнической чистке». ПАСЕ призвала Азербайджан создать «климат доверия и материальные условия» для возвращения армян.

МИД Азербайджана впоследствии раскритиковал принятую резолюцию вокруг ситуации в Карабахе, назвав ее предвзятой. Утвержденные документы не только откровенно противоречат основным соглашениям Совета Европы, но и «подстрекают Армению к очередной агрессии против Азербайджана и реваншизму», заявили в ведомстве.