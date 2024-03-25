Мужчину арестовали за подготовку теракта в Азербайджане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники азербайджанской полиции в Баку

Гражданин Азербайджана был арестован за подготовку к теракту, сообщила Служба госбезопасности республики. По данным ведомства, в ходе расследования удалось выяснить, что мужчина, проживавший в Мурманске, также привлекал к своим планам людей и давал им указания с целью организации покушения. Кроме того, он готовил заговор против иностранца, работающего учителем в Азербайджане.

В ходе расследования <...> возникли обоснованные подозрения в том, что <...> гражданин Азербайджанской Республики <...>, вступая в контакт с другими лицами в целях нарушения общественной безопасности в стране, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователям удалось установить причастности обвиняемого к планам по организации военной подготовки за рубежом. Он не успел реализовать свои намерения из-за ареста.

Ранее сообщалось, что подросток, готовивший теракт на одной из электроподстанций в Калужской области, получил шесть лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. В апреле 2023 года обвиняемый обучился формам и методам террористической деятельности.