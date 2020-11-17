Азербайджан начал строительство дороги из Физули в Шушу

https://static.news.ru/photo/afe14582-28d7-11eb-81f5-fa163e074e61_660.jpg Шуша Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о строительстве дороги из города Физули в Шушу в Нагорном Карабахе.

Сегодня знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Закладывается фундамент автомобильной дороги Физули — Шуша. Эта дорога очень важна, так как ведёт в жемчужину Карабаха — Шушу. Это первый проект, реализуемый на освобождённых от оккупации землях, — цитирует главу государства государственный телеканал АЗТВ.

По его словам, в Азербайджане с 2004 года по настоящее время было проложено более 16 тысяч километров автомобильных дорог.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, а дата 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.