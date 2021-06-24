Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Пострадавших среди азербайджанских военнослужащих нет. В настоящее время ситуация в этом направлении оценивается как стабильная.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений, — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию в Карабахе. Стороны уделили особое внимание активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.