Азербайджан заявил о девяти случаях провокаций со стороны Армении Минобороны Азербайджана: армянские вооруженные формирования совершили девять военных инцидентов

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

Вооруженные силы Армении за прошедшие сутки совершили девять провокационных военных инцидентов, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. Ведомство уточняет, что армянские военные дважды обстреляли позиции в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракилсинского района на азербайджано-армянской границе, а также в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района.

Еще семь случаев зафиксировано в местах временной дислокации российских миротворцев, а также на позициях азербайджанской армии, расположенных на Тертерском и Агдамском направлениях. Ведомство отмечает, что все вооруженные провокации были подавлены.

Ранее, 16 июля, на границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка военизированных подразделений двух стран. В Баку заявили, что обстрел инициировали армянские военнослужащие. Ереван опроверг данную информацию, обвинив в начале конфликта азербайджанскую сторону. По данным Минобороны Азербайджана, представители Вооруженных сил Армении атаковали из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.