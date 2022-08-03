Азербайджан заявил о необходимости полного вывода армянских сил из Карабаха

Фото: Министерство обороны республики Армения

Присутствие Вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы РФ, остается источником опасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны республики. Такие действия нарушают принципы трехсторонней декларации России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. В ведомстве подчеркивают необходимость полного вывода с данных территорий армянских военных и разоружении формирований Армении.

Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы. Министерство обороны заявляет, что в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики любой террор и провокация, совершенные на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресекаться, а контрмеры будут еще более разрушительными, — отмечается в заявлении.

Азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» в ответ на действия армянских вооруженных формирований на территории республики, где находится миротворческий контингент ВС России. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян ранее заявил Telegram-каналу «Sputnik Армения» об отсутствии напряженности на армяно-азербайджанской границе. По его словам, обстановка в приграничной зоне нормальная.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.