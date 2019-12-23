https://static.news.ru/photo/38ed30f6-262d-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Азербайджана заинтересовано в закупках российских истребителей пятого поколения Су-57. Вопрос по началу переговорного процесса обсуждался во время встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

О заинтересованности Азербайджана в покупке истребителей журналистам рассказали топ-менеджеры предприятий оборонной промышленности.

Отмечается, что инициатива была сформулирована после приобретения Су-30СМ со стороны Армении. Следовательно, интерес Азербайджана носит ещё и демонстративный характер. Страна хочет приобрести более продвинутый самолёт.

Кроме того, в истребителях пятого поколения Су-57 заинтересована Турция.

Будущие переговоры по сделке могут продлиться достаточно долго. Процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться выдвижением ряда условий со стороны Азербайджана, пишут «Ведомости».

Как писал NEWS.ru ранее, Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.