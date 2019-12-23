Правительство Азербайджана заинтересовано в закупках российских истребителей пятого поколения Су-57. Вопрос по началу переговорного процесса обсуждался во время встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
О заинтересованности Азербайджана в покупке истребителей журналистам рассказали топ-менеджеры предприятий оборонной промышленности.
Отмечается, что инициатива была сформулирована после приобретения Су-30СМ со стороны Армении. Следовательно, интерес Азербайджана носит ещё и демонстративный характер. Страна хочет приобрести более продвинутый самолёт.
Кроме того, в истребителях пятого поколения Су-57 заинтересована Турция.
Будущие переговоры по сделке могут продлиться достаточно долго. Процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться выдвижением ряда условий со стороны Азербайджана,
Как писал NEWS.ru ранее, Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.
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