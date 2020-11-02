Азербайджан взял под контроль восемь сёл в районах вокруг Карабаха

https://static.news.ru/photo/ba92475a-1d0c-11eb-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль восемь сёл в трёх районах вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 2 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Азербайджанская армия освободила от оккупации сёла Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, сёла Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также сёла Ишыглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района, — сообщил в Twitter глава государства.

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Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить боевые действия в случае, если ВС Армении остановят обстрелы пунктов в Нагорном Карабахе, а также выполнят обязательства по выводу войск из региона. По его словам, Ереван должен пойти ещё на один шаг для прекращения конфликта. Армянской стороне необходимо признать принципы урегулирования конфликта, которые были определены сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.