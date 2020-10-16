Азербайджан взял под контроль город Физули в Карабахе

https://static.news.ru/photo/efeafb6e-1045-11eb-b5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Армия Азербайджана взяла под контроль город Физули на территории Нагорного Карабаха. Об этом в обращении к народу 17 октября сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Физули в настоящее время находится под контролем азербайджанских военных. Также Алиев отметил, что армия республики освободила в Карабахе несколько сёл Физулинского района, а именно: Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев обвинил Армению в военных преступлениях после ракетного удара армянских ВС по городу Гянджа, в ходе которого погибли 13 человек.