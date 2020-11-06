Азербайджан взял под контроль более 200 населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0b583d86-203a-11eb-82ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Баку взял под контроль в Нагорном Карабахе четыре города, три посёлка, а также свыше 200 населённых пунктов. Об этом на заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

От оккупации освобождены четыре города, три посёлка, а также более 200 населённых пунктов, — цитирует РИА Новости политика.

По его словам, Баку проведёт с привлечением международных экспертов «инвентаризацию и оценку ущерба на основе вещественных доказательств, включая фото- и видеоматериалы».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.