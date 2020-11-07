Азербайджан взял под контроль 16 населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c5e3c216-20d9-11eb-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Военные Азербайджана взяли под контроль 16 населённых пунктов в Физулинском, Джабраильском, Губадлинском, Зангиланском, Ходжалинском, Ходжавендском районах в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Азербайджанская армия освободила от оккупации сёла Йухары Вейселли, Йухары Сейидахмедли, Горган, Учунчу Махмудлу, Гаджар, Диванлылар Физулинского, Йухары Мезре, Йанархадж Джабраильского, Газьян, Баласолтанлы, Мерданлы Губадлинского, Бешдели Зангиланского, Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского, Атагут, Тсакури Ходжавендского районов, — написал в Twitter глава государства.

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Накануне стало известно, что Баку взял под контроль в Нагорном Карабахе четыре города, три посёлка, а также свыше 200 населённых пунктов. Об этом на заседании Совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов. По его словам, Баку проведёт с привлечением международных экспертов «инвентаризацию и оценку ущерба на основе вещественных доказательств, включая фото- и видеоматериалы».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.