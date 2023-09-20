Азербайджан выразил соболезнования России после гибели миротворцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью миротворцев в Карабахе. В ведомстве также отметили, что следственные органы двух стран совместно работают на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Минобороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просим проявить терпение,- говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября, сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе. По информации ведомства, автомобиль россиян подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг. Это произошло, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента. В результате они погибли. Представители следственных органов РФ и Азербайджана выясняют обстоятельства гибели военных.

В этот же день в Карабахе при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в регионе. Он выразил надежду, что получится добиться деэскалации ситуации и перевода проблемы в мирное русло.