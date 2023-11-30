Азербайджан назвал «клочками бумаги» доклад Европарламента Баку отверг годовой доклад Европарламента с призывом ввести против него санкции

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Комитет по международным и межпарламентским отношениям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана выпустил заявление, в котором отверг положения годового доклада комитета по внешним отношениям Европарламента с осуждением в адрес Баку из-за конфликта с Ереваном, передает «Интерфакс-Азербайджан». Власти республики считают, что положения документа нарушают нормы международного права, а сам он представляет собой не более, чем «клочки бумаги».

Решительно отвергаем нелепые и предвзятые мнения, отраженные в документе и направленные против международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. <...> Комитет <...> заявляет, что клочки бумаги, подготовленные Комитетом по внешним связям Европарламента, не имеют юридической силы и веса. Баку также требует прекращения антиазербайджанской деятельности депутатами Европарламента, — говорится в заявлении.

Азербайджан посоветовал евродупататам обратить внимание на действия Армении, которая, по его мнению, «уничтожает и фальсифицирует культурное наследие на территориях Азербайджана». По мнению Баку, Брюсселю следует добиться отправки в Армению миссии ЮНЕСКО «для расследования культурацида».

Комментируя призывы евродепутатов приостановить соглашение о сотрудничестве в энергетике между Азербайджаном и ЕС, в Баку сказали, что угрозы и шантаж не приведут к результатам. Также Азербайджан обвинил Европарламент в срыве переговорного процесса с Арменией.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что по итогам заседания комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы, состоявшегося 30 ноября, стороны договорились активизировать встречи. В ходе заседания обсуждались вопросы делимитации, а также организационные и процедурные моменты.