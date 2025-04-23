Азербайджан выдал России объявленного в розыск уклониста Генпрокуратура Азербайджана сообщила о выдаче РФ военного уклониста Савлатова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку выдал Москве военного уклониста Сотима Савлатова, которого объявили в розыск, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения был задержан в январе 2025 года. Его обвинили в самовольном оставлении воинской части или места службы.

Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче гражданина Российской Федерации Савлатова Сотима Зухуровича, 1997 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности был удовлетворен, — говорится на сайте прокуратуры.

В ведомстве отметили, что решение было принято в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года. Уклониста передали компетентному органу РФ в сопровождении специального конвоя УФСИН Минюста.

Ранее военная комендатура осуществила рейд по мигрантам в Камчатском крае. В частности, военные следователи СК России проверяли вместе с правоохранителями у новых граждан РФ постановку на учет в военкомате. Рейд охватил гарнизоны Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Всего с 2025 года насчитывается более 150 уклонистов. Всем, кто не встал на учет, были вручены повестки.