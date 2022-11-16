Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции

Фото: mfa.gov.az

Министерство иностранных дел Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Франции в республике Жюльена Ле Лана, и ему была вручена нота протеста по поводу резолюции, принятой сенатом Франции. В ведомстве заявили, что Баку решительно отвергает этот документ, поскольку он содержит ложные и клеветнические положения.

Было заявлено, что резолюция носит явно провокационный характер и что Франция, претендующая на содействие мирному процессу, еще раз наглядно продемонстрировала свою проармянскую, предвзятую и одностороннюю позицию, — говорится в сообщении на сайте МИД.

В министерстве добавили, что резолюция расценивается как серьезный удар по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также поощрение реваншистских сил, выступающих против мира в регионе. Документ грубо нарушает нормы и принципы международного права и противоречит «Договору о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между Азербайджаном и Францией», говорится в заявлении. Баку призвал Париж воздерживаться от действий и заявлений против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также вмешательства в его внутренние дела.

Резолюцию, о которой идет речь, французский сенат принял 15 ноября. Она касается признания независимости Карабаха и введения санкций против руководителей Азербайджана. Документ «рекомендует» французским властям рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей республики и ввода эмбарго на поставки газа и нефти из страны. Кроме того, резолюция призывает азербайджанские власти немедленно вывести войска с «оккупированных территорий Армении».