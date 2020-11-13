Азербайджан возьмёт под охрану христианские храмы в Карабахе

https://static.news.ru/photo/86275f76-26b4-11eb-af47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил в телефонном разговоре лидера России Владимира Путина, что Баку обеспечит охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе.

В ходе телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося 14 ноября, Путин отметил, что на землях, которые возвращаются Азербайджану, находятся христианские храмы и монастыри. Российский лидер подчеркнул важность содержания и обеспечения нормального функционирования этих культовых сооружений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в соответствии с трёхсторонним заявлением христианские храмы, расположенные на территориях, возвращённых Азербайджану, будут должным образом охраняться государством, — сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев добавил, что христиане, проживающие в республике, смогут пользоваться этими храмами. Кроме того, он напомнил, что Азербайджан — многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором полностью гарантируются права и свободы всех народов и религий. Расположенные в стране древние мусульманские и христианские храмы находятся под охраной властей.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Как писал NEWS.ru, при посредничестве и участии российских миротворцев Азербайджан и Армения обменялись телами военнослужащих, погибших у города Шуша в Нагорном Карабахе.