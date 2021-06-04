Азербайджан возложил на Армению вину за гибель журналистов

https://static.news.ru/photo/6274513e-c537-11eb-85bb-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является свидетельством целенаправленного минирования территорий военными Армении при отступлении. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Цель состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернётся в свои дома, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван передать карты минных полей. Он подчеркнул, что каждый день власти Армении отказывают в этой просьбе и «всё больше жизней находятся под угрозой»

Глубоко опечален известием о том, что три мирных жителя Азербайджана, в том числе два журналиста, погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана, — написал Байрамов в Twitter.

Ранее пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар рассказала NEWS.ru о подрыве на мине журналистов. Оператор AzTV Сирадж Абишов 1989 года рождения и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник АЗЕРТАДЖ, погибли при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Также скончался заместитель представителя руководителя исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Ещё четыре человека были доставлены в больницы. Возбуждено уголовное дело.