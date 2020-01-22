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Вице-премьер правительства Азербайджана Али Ахмедов надеется на скорое подписание с Европейским союзом нового соглашения о стратегическом партнёрстве. Оно должно заменить аналогичный договор от 1996 года.

Работы по подготовке соглашения между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Надеюсь, что они будут завершены в ближайшее время и мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве с ЕС, — приводит...