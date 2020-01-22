https://static.news.ru/photo/027ea660-3d09-11ea-b57b-fa163e074e61_660.jpgФото: Ilham Aliyev/facebook.com
Баку рассчитывает на развитие партнёрских отношений с новым российским правительством. Об этом президент республики Ильхам Алиев сказал на Давосском экономическом форуме.
Лидер Азербайджана также выразил уверенность в успешном развитии стратегического партнёрства с Россией, о котором ранее договорились президенты двух стран.
И уверен, что этот год также будет очень успешным в плане увеличения товарооборота и многоплановых отношений, — цитирует Алиева ТАСС.
Как писал NEWS.ru, вице-премьер правительства Азербайджана Али Ахмедов также выразил надежду на скорое подписание с Европейским союзом нового соглашения о стратегическом партнёрстве, которое заменит аналогичный договор от 1996 года.