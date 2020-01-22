Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Баку рассчитывает на развитие партнёрских отношений с новым российским правительством. Об этом президент республики Ильхам Алиев сказал на Давосском экономическом форуме.

Лидер Азербайджана также выразил уверенность в успешном развитии стратегического партнёрства с Россией, о котором ранее договорились президенты двух стран.

И уверен, что этот год также будет очень успешным в плане увеличения товарооборота и многоплановых отношений, — цитирует Алиева ТАСС.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер правительства Азербайджана Али Ахмедов также выразил надежду на скорое подписание с Европейским союзом нового соглашения о стратегическом партнёрстве, которое заменит аналогичный договор от 1996 года.

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