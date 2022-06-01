Азербайджан увеличит поставки газа в Европу Алиев заявил о планах Азербайджана наращивать поставки газа в Европу

Ильхам Алиев принял участие в церемонии официального открытия 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели / Фото president.az

Азербайджан намерен расширять свое присутствие на газовом рынке Европы, заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Бакинской энергетической недели и 27-й международной выставки «Нефть и газ Каспия». По его словам, которые приводит ТАСС, в странах ЕС есть серьезная потребность в азербайджанских нефтегазовых ресурсах. Он также отметил необходимость строительства новой инфраструктуры для транспортировки природных ресурсов.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос расширения нашего присутствия на европейском рынке, — сказал Алиев.

Глава республики добавил, что в 2021 году экспорт азербайджанского газа составил 22 млрд куб. м, в этом году планируется поставить потребителям 24 млрд куб. м, а в 2023 страна собирается наращивать объемы. Однако, по его словам, это будет зависеть от скорости ввода в эксплуатацию новых месторождений.

Тем временем «Газпром экспорт» прекратил поставку газа датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать топливо в рублях. Это уже не первая европейский холдинг, который не стал рассчитываться по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций.