В Баку заявили об уничтожении двух армянских станций наведения ракет

https://static.news.ru/photo/c692932c-1107-11eb-bd34-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

ВС Баку 17 октября вывели из строя две армянские станции наведения ракет ЗРК С-300 на линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха. Об этом на следующий день сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта. Оно начало действовать в полночь 18 октября. Однако немногим позже в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянская армия грубо нарушила договорённости.

Как подчеркнули в ведомстве, оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях в день до договора о гуманитарном перемирии была стабильной.

В результате действий, предпринятых армией 17 октября, на различных направлениях были уничтожены и выведены из строя живая сила, две станции наведения ракет ЗРК С-300, пять танков Т-72, три РСЗО БМ-21 «Град», две РСЗО «Смерч», одна гаубица-пушка Д-20, одна зенитная пушка КС-19 и шесть единиц автомобильной техники противника, — заявили в Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как сообщал NEWS.ru, армия Армении в ночь на 17 октября нанесла ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли 12 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».