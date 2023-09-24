Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Азербайджана создали правительственную группу для решения вопросов вхождения Карабаха в состав государства, сообщил в интервью изданию Politico помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев. Он отметил, что ранее регион являлся «пороховой бочкой», но теперь шанс на мир между Азербайджаном и Арменией повысился.

Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости, — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что гарантия доступа гуманитарной помощи еще раз свидетельствует о «добрый намерениях» правительства Азербайджана и его намерении «удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

Ранее Баку направил армянам Карабаха гуманитарную помощь с предметами первой необходимости. Азербайджанские фуры в сопровождении российских миротворцев доставили в Ханкенди около 40 тонн продовольствия и гигиенических средств.

Кроме того, российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи. В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время в расположении миротворческого контингента находятся 826 мирных жителей, включая 440 детей, которые не могут вернуться в свои дома. Им оказывается вся необходимая помощь.