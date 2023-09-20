МО Азербайджана сообщило об успешных антитеррористических мерах в Карабахе

Фото: МО Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об успешном проведении антитеррористической операции в Карабахе. В ведомстве отметили, что армия страны уничтожила боевые позиции и военную технику ВС Армении.

Успешно продолжаются локальные антитеррористические мероприятия вооруженных сил Азербайджанской республики в карабахском экономическом регионе Азербайджана. Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении, — говорится в заявлении.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в минувший вторник, 19 сентября. Об их проведении проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

В беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция закончится после сдачи оружия армянскими вооруженными силами.

В МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки.