Азербайджан сообщил об уничтожении военного кортежа ВС Армении

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Вооружённые силы Азербайджана уничтожили военный кортеж, принадлежащих армянской армии. Об этом 1 ноября сообщило министерство обороны Азербайджана

Отмечается, что удар по кортежу был нанесён 31 октября. Цель была засечена во время ведения воздушного наблюдения за местностью. В частности, ыло зафиксировано движение автомобилей в Ходжавендском направлении.

Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии, — цитирует РИА Новости пресс-службу военного ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Армении совершила обстрел двух районов, которые находятся поблизости от зоны боевых действий на территории Нагорного Карабаха.