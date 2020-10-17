Азербайджан сообщил об уничтожении ещё одного Су-25 ВВС Армении

https://static.news.ru/photo/4ae4fa8a-112a-11eb-b90b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Азербайджана объявило о том, что военные сбили ещё один штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил Армении.

18 октября в 12:30 (11:30 мск) подразделениями ПВО Азербайджана сбит очередной штурмовик Су-25 Вооружённых сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении, — приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.

Накануне ведомство сообщало об уничтожении армянского Су-25 на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что власти Армении грубо нарушили договорённости о гуманитарном прекращении огня в Нагорном Карабахе. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Ереван демонстрирует безразличие к урегулированию конфликта путём переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.