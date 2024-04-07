Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении

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Позиции сил Азербайджана в Нахичеванской Автономной Республике были атакованы со стороны Армении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики. По данным ведомства, обстрел произошел в 17:15 (16:15 по московскому времени). В министерстве отметили, что военнослужащие Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

7 апреля около 17:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики, — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что за последние сутки позиции вооруженных сил республики были атакованы с территории Армении 16 раз. На всех направлениях подразделения армии страны приняли адекватные ответные меры.

До этого Агентство по разминированию Азербайджанской Республики сообщало о взрыве в селе Сарыджалы Агдамского района, расположенном в приграничной зоне между Арменией и Азербайджаном. В результате травмы получил один человек. Речь идет о сотруднике агентства, работавшем на данной территории.