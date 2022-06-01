Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении Минобороны Азербайджана заявило об обстреле приграничных территорий со стороны Армении

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских войск в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района, говорится на сайте Минобороны Азербайджана. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия. В ведомстве отметили, что армия республики приняла адекватные ответные меры.

Подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с вечера 31 мая до ночи 1 июня обстреливали позиции азербайджанских военных в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района, — говорится в сообщении.

30 мая Минобороны Азербайджана сообщило, что войска Армении обстреляли позиции азербайджанской армии рядом с населенным пунктом в Кяльбаджарском районе. Отмечается, что обстрел производился с различных позиций государственной границы в направлении населенного пункта Юхари-Зогаллы Басаркечарского района.