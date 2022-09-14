Азербайджан сообщил о нарушении Арменией режима прекращения огня Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении Арменией режима прекращения огня

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Минобороны Азербайджана сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны Армении и обстреле позиций азербайджанских военных на границе, передает «Интерфакс-Азербайджан». По данным ведомства, подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.

ВС Армении вновь нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь по нашим подразделениям, дислоцированным в Кяльбаджарском и Лачинском районах, в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских орудий различного калибра, — отмечается в сообщении.

Как передает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Минобороны и Генпрокуратуру страны, в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Один из них госпитализирован, второй получил легкие травмы. В военном ведомстве также опубликовали список военных, погибших в результате обострения на границе в ночь на 13 сентября. В него вошли 50 человек — 12 офицеров, 17 прапорщиков, три сержанта и 18 солдат.

В свою очередь, в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в наступательных действиях в направлении Джермука и Верин Шоржи утром 14 сентября, пишет «Sputnik Армения». Как заявил пресс-секретарь военного ведомства Арам Торосян, утром азербайджанские военные применили артиллерию и минометы, кроме того, в направлении Джермука были использованы ударные беспилотники.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.

Позднее Ереван обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван ожидает от членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действенных мер относительно сохранения территориальной целостности и суверенитета республики.