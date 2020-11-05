Азербайджан сообщил о гибели 92 мирных жителей в ходе конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1068d506-1f4f-11eb-bd46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Азербайджанская прокуратура сообщила, что число погибших среди гражданского населения с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе увеличилось до 92 человек.

Согласно данным ведомства, ранения получили 404 мирных жителя. В результате обстрелов был нанесён ущерб 100 многоквартирным зданиям, 2971 частному дому, а также 502 другим гражданским объектам.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана прокомментировало слухи о том, что вооружённые силы страны подвергают обстрелу населённые пункты в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку подчеркнули, что эта информация не является правдивой.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.