Азербайджан сообщил о гибели 92 мирных жителей в ходе конфликта в Карабахе

Азербайджанская прокуратура сообщила, что число погибших среди гражданского населения с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе увеличилось до 92 человек.
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Как писал NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана прокомментировало слухи о том, что вооружённые силы страны подвергают обстрелу населённые пункты в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку подчеркнули, что эта информация не является правдивой.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.