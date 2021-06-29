Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом Ми-24

Азербайджан собрал доказательства и провёл экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время конфликта в Карабахе. Об этом сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде, передаёт РИА Новости.

Салимзаде отметила, что следствие по делу о катастрофе с Ми-24 продолжается. Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по этому инциденту.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, — подчеркнула она.

Ударный вертолёт Ми-24 был сбит 9 ноября 2020 года рядом с армянским населённым пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан), когда сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. В результате погибли два члена экипажа.

В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные сбили воздушную машину по ошибке. Они принесли извинения и заявили, что готовы выплатить соответствующую компенсацию.

Ранее российские военные следователи переквалифицировали дело по факту гибели военного вертолёта Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство»