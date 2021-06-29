Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом Ми-24
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:24, 29 июня 2021
Фото: РИА Новости
Азербайджан собрал доказательства и провёл экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время конфликта в Карабахе. Об этом сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде, передаёт РИА Новости.
Салимзаде отметила, что следствие по делу о катастрофе с Ми-24 продолжается. Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по этому инциденту.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, — подчеркнула она.
Ударный вертолёт Ми-24 был сбит 9 ноября 2020 года рядом с армянским населённым пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан), когда сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. В результате погибли два члена экипажа.
В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные сбили воздушную машину по ошибке. Они принесли извинения и заявили, что готовы выплатить соответствующую компенсацию.
Ранее российские военные следователи переквалифицировали дело по факту гибели военного вертолёта Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство»