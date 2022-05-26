Азербайджан рассчитывает на бумаге оформить договор с Арменией Глава МИД Азербайджана: Баку рассчитывает, что в ходе переговоров с Ереваном на столе появится документ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Баку рассчитывает, что в ходе очередной встречи на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе на столе переговоров появится определенный документ, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов, пишет «Интерфакс-Азербайджан». Он напомнил, что накануне в Брюсселе прошли продуктивные переговоры сторон и были достигнуты предварительные соглашения.

Мы надеемся, что на этой встрече на столе появится какой-либо документ, — сказал Байрамов.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика считает нерешенной проблему Карабаха. Он отметил, что на прошедших в Брюсселе переговорах стороны не смогли достигнуть согласия по этому вопросу.

Встреча в Брюсселе прошла 22 мая. Стороны обсудили нoрмализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и оcтальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на грaнице.