Азербайджан призвал международных партнеров противостоять угрозе от Армении МИД Азербайджана призвал положить конец угрозе, исходящей от Армении

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Международные партнеры должны оказать поддержку Баку и положить конец угрозе, которая исходит от Еревана, заявил МИД Азербайджана. Ведомство уточнило, что данное сообщение приурочено к трагической гибели двух мирных жителей республики, которые подорвались на мине, заложенной Арменией.

Еще один взрыв мины и еще двое мирных жителей стали жертвами заложенной Арменией мины. С момента окончания войны в 2020 году число жертв достигло 352 человек. Чтобы положить конец минной угрозе против Азербайджана, исходящей от Армении, необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров, — заявили в МИД.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия армянских властей противоречат цели установить мир на Южном Кавказе. При этом она отметила, что Запад, заявляя о себе как о новом посреднике в переговорах, со своей стороны тоже пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Дипломат уточнила, что Армения как суверенное государство имеет право на выбор своей внутренней и внешней политики. Но вместе с тем Захарова обратила внимание, что действия Еревана не соответствуют интересам региона.

Представитель МИД добавила, что Россия проявляла себя глобально как посредник в урегулировании региональных проблем с высокой степенью эффективности, действуя в интересах мира в регионе. По ее словам, Москва внесла настоящий вклад в будущее региона, попытавшись найти общие подходы и гармонизировать противоречия именно ради установления мира между Арменией и Азербайджаном.