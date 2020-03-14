Азербайджан с 17-18 марта приостановит авиаперелёты между Баку и шестью городами России. Государство отреагировало на ситуацию с коронавирусом в РФ.
«Азербайджанские авиалинии» и российские авиакомпании прекратят летать в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Красноярск и обратно,
Власти республики также запретили полёты в Узбекистан, Украину, ОАЭ, Катар и США. Азербайджанско-турецкие рейсы прекратились с 15 марта, последний самолёт из Стамбула доставит 474 пассажира в Баку.
В республике выявили 23 пациента с коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
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