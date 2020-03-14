https://static.news.ru/photo/6914b444-66e6-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azerbaijan Airlines - AZAL/facebook.com

Азербайджан с 17-18 марта приостановит авиаперелёты между Баку и шестью городами России. Государство отреагировало на ситуацию с коронавирусом в РФ.

«Азербайджанские авиалинии» и российские авиакомпании прекратят летать в Казань, Минеральные Воды, Уфу, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Красноярск и обратно, передаёт ТАСС.

Власти республики также запретили полёты в Узбекистан, Украину, ОАЭ, Катар и США. Азербайджанско-турецкие рейсы прекратились с 15 марта, последний самолёт из Стамбула доставит 474 пассажира в Баку.

В республике выявили 23 пациента с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.