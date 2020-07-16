Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС Армении

https://static.news.ru/photo/79524c3a-c768-11ea-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана сообщило, что если Ереван решит обстрелять стратегические объекты республики, то в ответ Азербайджан может нанести ракетный удар по АЭС в Армении.

Как заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, армянской стороне не стоит забывать, что у Азербайджана есть новейшие ракетные системы, которые с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, пишет «Интерфакс».

А это обернётся для Армении огромной трагедией, — отметил Даргяхлы.

Накануне в Минобороны Азербайджана заявили о возобновлении боевых действий на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова. Новым главой внешнеполитического ведомства был назначен Джейхун Байрамов

Мамедъяров возглавлял МИД республики с 2004 года. Некоторое время назад Алиев раскритиковал его за отсутствие на рабочем месте после начала активной фазы конфликта на границе с Арменией, писал NEWS.ru.