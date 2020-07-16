Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило, что если Ереван решит обстрелять стратегические объекты республики, то в ответ Азербайджан может нанести ракетный удар по АЭС в Армении.
Как заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, армянской стороне не стоит забывать, что у Азербайджана есть новейшие ракетные системы, которые с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, пишет «Интерфакс».
А это обернётся для Армении огромной трагедией, — отметил Даргяхлы.
Накануне в Минобороны Азербайджана заявили о возобновлении боевых действий на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.
Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова. Новым главой внешнеполитического ведомства был назначен Джейхун Байрамов
Мамедъяров возглавлял МИД республики с 2004 года. Некоторое время назад Алиев раскритиковал его за отсутствие на рабочем месте после начала активной фазы конфликта на границе с Арменией, писал NEWS.ru.
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