Азербайджан пригласил армян Карабаха участвовать в выборах президента Глава ЦИК Азербайджана Панахов: армяне Карабаха могут проголосовать на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подготовка к президентским выборам в Азербайджане

При желании армяне Карабаха могут голосовать на выборах президента Азербайджана, предоставив документ, удостоверяющий личность, заявил глава ЦИК республики Мазахир Панахов на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, у избиркома может быть дополнительный список людей, которых пропустят к голосованию даже без гражданства Азербайджана. При этом Панахов заявил, что не знает, выразил ли кто-то из карабахских армян желание голосовать.

У избиркомов может быть дополнительный список. По нашим правилам, если не только житель Карабаха, но и любой житель Баку или другого района приходит на участок и не может предъявить паспорт, но может предъявить другое удостоверение личности, то он для нас тоже избиратель. Это относится к случаям, когда человек не прописан на территории данного участка по какой-то объективной или субъективной причине. В таком случае избирком принимает решение, и такой человек может голосовать. В этом отношении никакой проблемы нет, — заявил Панахов.

Он добавил, что если кто-то из карабахских армян примет участие в президентских выборах, то азербайджанская сторона «будет этому рада».

«День тишины» объявили в Азербайджане за сутки до начала внеочередных выборов президента страны, которые пройдут 7 февраля. Под запрет попадают встречи кандидатов с избирателями, любая предвыборная агитация, а также проведение мероприятий. Президент избирается сроком на семь лет, ограничений на число сроков не предусмотрено.

Центризбирком Азербайджана зарегистрировал кандидатуру действующего президента страны Ильхама Алиева в конце прошлого года. Он стал первым кандидатом для участия в президентских выборах. Правящая партия подала в ЦИК документы о выдвижении Алиева кандидатом в президенты 17 декабря 2023 года. 26 декабря в ЦИК были представлены 50 тысяч подписей в поддержку кандидатуры.