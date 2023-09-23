Азербайджан представил изъятые в Карабахе танки, ЗРК и стрелковое оружие ВС Азербайджана представили переданное силами Карабаха вооружение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанские военные представили изъятое в Карабахе вооружение, сообщает корреспондент NEWS.ru. Часть оружия захватили во время антитеррористической операции, остальное военным передали карабахские силы.

Среди изъятого вооружения значатся танки Т-72, зенитно-ракетный комплекс «Оса», переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы.

Кроме того, в распоряжении ВС Азербайджана оказались боевые машины пехоты БМП-2, грузовики, внедорожники, квадрокоптеры и экипировка.

Как сообщалось ранее, в Карабах прибыла делегация иностранных атташе. Дипломаты из России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других государств посетили окрестности Ханкенди и ознакомились с обстановкой в регионе после того, как азербайджанские войска провели антитеррористическую операцию.

Договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе была достигнута 20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента. На следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы.