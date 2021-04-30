Азербайджан получил первую партию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e0dc33e2-ab3e-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 40 тысяч доз доставлена в Азербайджан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Баку Михаила Бочарникова.

По словам дипломата, поставка второй партии препарата ожидается в течение мая. Всего, согласно контракту с Москвой, Азербайджан получит 300 тысяч доз российской вакцины.

Бочарников напомнил, что её эффективность составляет 97%. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 64 странах мира.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена 1 мая в Индию. Прививать жителей страны начнут через 10 дней после проведения контроля качества. В тот же день российский препарат получила Монголия. Накануне применение вакцины было одобрено в Болгарии и Турции.