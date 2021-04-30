Азербайджан получил первую партию вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 40 тысяч доз доставлена в Азербайджан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Баку Михаила Бочарникова.
По словам дипломата, поставка второй партии препарата ожидается в течение мая. Всего, согласно контракту с Москвой, Азербайджан
Бочарников напомнил, что её эффективность составляет 97%. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 64 странах мира.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена 1 мая в Индию. Прививать жителей страны начнут через 10 дней после проведения контроля качества. В тот же день российский препарат получила Монголия. Накануне применение вакцины было одобрено в Болгарии и Турции.