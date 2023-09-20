Азербайджан получил гарантии разоружения армянских формирований в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хикмет Гаджиев

Баку получил гарантии, что армянские формирования в Карабахе будут разоружены, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе брифинга в МИД АР, передает корреспондент NEWS.ru. Ранее в азербайджанском Минобороны объявили о договоренностях по прекращению боевых действий в регионе, достигнутых при посредничестве российских миротворцев.

Азербайджан получил гарантии того, что незаконные армянские формирования будут разоружены, военная техника будет передана Баку, — проинформировал помощник Ильхама Алиева.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о взятии более 90 боевых позиций Армении в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, о начале проведения которых Баку объявил 19 сентября. Азербайджанские войска за сутки с начала операции захватили один армянский танк, две боевые машины пехоты и семь других боевых машин, а также четыре миномета и большое количество вооружений и боеприпасов, сообщил руководитель пресс-службы военного ведомства Анар Эйвазов.

В Баку назвали целями антитеррористических мероприятий в Карабахе восстановление конституционного строя, а также пресечение провокаций со стороны армянских вооруженных формирований и их вывод с территории страны. В Минобороны Азербайджана подчеркивали, что ВС будут наносить удары только по военным объектам.