Азербайджан показал уничтожение армянских танков Т-72 в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/bc6f9426-1dfa-11eb-8dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения двух боевых танков Т-72 Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе.

Как отметили в ведомстве, армянская бронетехника была уничтожена 3 ноября во время столкновений на Ходжавендском направлении. Азербайджанским военным удалось заставить танковое подразделение отступить с поля боя, после чего две боевые машины армянской армии вместе с экипажами были уничтожены с помощью беспилотников.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку опровергли информацию о обстреле населённых пунктов в Карабахе. Там подчеркнули, что азербайджанские ВС не наносят ударов по мирному населению и невоенной инфраструктуре.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.