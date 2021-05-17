Азербайджан поднял беспилотники на фоне напряжённости на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/eb8bb314-b7b2-11eb-9b29-96000091f725_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

В азербайджанской армии продолжаются учения, в которых задействованы военная авиация и беспилотники различного назначения, передаёт пресс-служба Минобороны cтраны.

В рамках манёвров расчёты БПЛА осуществляют воздушную разведку на различных высотах, решают задачи по обнаружению позиций условного противника, в том числе целей в глубине его обороны, и по передаче соответствующих данных на пункты управления.

Азербайджан проводит военные учения, в которых участвуют до 15 тысяч военнослужащих, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, миномёты и до 50 военных самолётов, вертолётов и беспилотников. Учения начали и войска нахичеванского гарнизона — в азербайджанском эксклаве к западу от Армении.

Ранее Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Россия предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.