Азербайджан поддержит ветеранов Великой Отечественной войны

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших или умерших бойцов, а также труженикам тыла, награждённым орденами и медалями. Об этом сообщает Haqqin.az.

Участники Второй мировой войны получат 1500 манатов (примерно 66 тысяч рублей), вдовам погибших или скончавшихся бойцов выплатят 750 манатов (33 тысячи рублей). Такую же сумму получат труженики тыла, награждённые орденами или медалями, участники формирований, которые помогали армии и флоту в годы войны, а также лица, награждённые за оборону Ленинграда, и блокадники.

На эти цели будет выделено 4,8 млн манатов из Резервного фонда президента Азербайджана. Деньги переведут на специальный счёт Министерства труда и социальной защиты населения, а затем эта помощь поступит людям.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в стране бережно относятся к победе в Великой Отечественной войне и глубоко чтут память всех, кто внёс вклад в победу на поле боя и в тылу. Он подчеркнул, что в стране гордятся подвигами воинов 416-й Таганрогской краснознаменной дивизии, которая была сформирована в Азербайджане. Её солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие качества народа — непоколебимость, смелость и патриотизм в защите родной земли. Об этом сообщало РИА Новости.