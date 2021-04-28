Азербайджан поддержит ветеранов Великой Отечественной войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших или умерших бойцов, а также труженикам тыла, награждённым орденами и медалями. Об этом сообщает Haqqin.az.
Участники Второй мировой войны
На эти цели будет выделено 4,8 млн манатов из Резервного фонда президента Азербайджана. Деньги переведут на специальный счёт Министерства труда и социальной защиты населения, а затем эта помощь поступит людям.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в стране бережно относятся к победе в Великой Отечественной войне и глубоко чтут память всех, кто внёс вклад в победу на поле боя и в тылу. Он подчеркнул, что в стране гордятся подвигами воинов 416-й Таганрогской краснознаменной дивизии, которая была сформирована в Азербайджане. Её солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие качества народа — непоколебимость, смелость и патриотизм в защите родной земли. Об этом