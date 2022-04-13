Азербайджан пересчитает все растения в Карабахе

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) заявила о начале работ по подготовке Красной книги Карабаха. Благодаря наличию материалов экспедиций и гербариев в фондах учреждения исследователи нашли в регионе по меньшей мере 800 редких видов растений. Однако изучить их до конца пока не удаётся — работы можно будет начать только после очистки территории от минных полей. Какие-то из растений попадут в третье издание Красной книги Азербайджана, её выпуск запланирован на 2023 год, а некоторые найдут своё место в карабахском варианте Красной книги.

Ни травы, ни леса

Окончание второй войны в Карабахе и урегулирование армяно-азербайджанского конфликта открыли новые возможности не только в экономической и транспортной сферах. Азербайджанская сторона серьёзно занялась экологическими проблемами региона. В Баку не раз заявляли , что антропогенное воздействие на природу в ходе карабахского конфликта привело к масштабному загрязнению окружающей среды.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз обвинил армянскую сторону в катастрофе на реке Охчучай, на которую приходится более 30% общих запасов питьевой воды в стране. По сообщениям Баку, в результате деятельности немецкой компании Cronimet Holding, которая была активно вовлечена в горнодобывающую промышленность Армении, река оказалась загрязнена промышленными отходами.

Пусть компания Cronimet, окрасившая воды Охчучая в жёлтый цвет, придёт и уберёт свой мусор. Или они считают, что время прошло и мы все забыли? Мы ничего не забыли и не забудем, — заявил Алиев на совещании по итогам первого квартала этого года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев ранее говорил о том, что в восстановлении экологической ситуации в Карабахе может помочь мировое сообщество, в том числе представители ООН.

Мы стараемся на первом этапе предотвратить дальнейшее загрязнение реки Охчучай, а далее заняться очисткой уже загрязнённых территорий. ООН может помочь нам в этом, поделившись своим самым лучшим опытом. Это и есть предмет наших дискуссий, — заявил Бабаев.

Кроме того, Баку неоднократно заявлял о систематической вырубке лесов в Карабахском регионе. По данным азербайджанских властей, за время карабахского конфликта было уничтожено 324 га древесного покрова в регионе. В частности, согласно информации МИД Азербайджана, леса были сведены для строительства водоканала в районе Сарсангского водохранилища и рудников. Ценные породы деревьев, такие как орех, дуб, эльдарская сосна, хурма и другие, находящиеся под особой охраной, вырубались, а древесина вывозилась в Армению для производства мебели, бочек и прикладов винтовок. В настоящее время множество видов деревьев и кустарниковых растений Карабаха находится на грани исчезновения, среди них — тис, стиракс лекарственный, дуб аразский, крылоорешник, восточный платан, гранат обычный, виноград лесной, падуб, самшит, эльдарская сосна, хурма обычная, груша иволистная.

Также, по словам азербайджанской стороны, деятельность армян привела к полному или частичному исчезновению ряда ценных и редких растений. А военное положение в регионе превратило многие районы Карабаха в зоны выращивания наркосодержащих растений. Надо отметить, что маршрут Афганистан — Иран — Карабах долгое время оставался одним из путей транзита наркотиков. В Карабахе, по некоторым данным, работали лаборатории по изготовлению и обработке наркотиков, которые доставлялись не только в Россию и страны СНГ, но также в США и Европу.

Спасти эндемики

Вопросам экологии уделяется такое пристальное внимание в том числе и потому, что в Карабахе существуют растения, которые растут только в данном регионе (эндемики). Азербайджанские власти взяли под защиту все виды, относящиеся к уникальной местной флоре. Минимум двадцать видов произрастающих в Карабахе растений — эндемики. Так, карабахский тюльпан, карабахскую розу, астрагал зангиланский, шток-розу и розу шушинскую можно встретить только в Карабахе. Сохранение генетических ресурсов растительности страны — первостепенная экологическая задача Баку, и создание Красной книги Карабаха должно помочь в этом деле.

Все виды растений, которые растут только в Карабахе, окажутся защищены. Точное их количество будет уточнено в результате исследования гербарных материалов, собранных ботаниками. Пока известно о 121 виде эндемиков Карабаха, — сказала директор НАНА Сайяра Ибадуллаева.

Карабах Сергей Булкин/NEWS.ru

В беседе с NEWS.ru Ибадуллаева подтвердила создание отдельного варианта Красной книги, в которую войдут редкие растения Карабаха. Однако о сроках выхода издания говорить преждевременно.

Красная книга Карабаха будет, но пока неизвестно когда. После очистки территорий от мин в регион будет организована экспедиция. Об имеющихся там растениях мы знаем лишь из литературных источников. Для более детального изучения необходимы дальнейшие исследования, — сказала Ибадуллаева.

Завотделом систематики и биоразнообразия Института ботаники НАНА Айдын Аскеров проанализировал флору Карабаха в своей монографии «Карабах и Гянджабасар» и книге «Растительный мир Азербайджана». В них собраны результаты исследований, проведённых в ходе его экспедиций в Карабах и на армяно-азербайджанскую границу в 80-е годы прошлого века. Тогда учёный установил, что в Карабахском регионе насчитывается не менее 800 редких видов растений, 250 из которых находятся под угрозой исчезновения. В третье издание Красной книги войдут не все виды — только те, о которых имеется относительно полная информация.

Мы подготовили список. Некоторые из них мы не можем включить в третье издание Красной книги. Было решено, что в это издание будет включено несколько видов, в основном те, данными о которых мы располагаем, это определённые виды тюльпанов, ирисы, нефритовая лоза и другие, — отметил Аскеров в интервью APA.

Поучаствует ли мировое сообщество в создании карабахской Красной книги, в НАНА пока не знают. Вероятно, это ускорило бы процесс по улучшении экологии в регионе. В любом случае решения будут зависеть от запросов азербайджанской стороны, которая уже имеет опыт взаимодействия с международными организациями.