Азербайджан передал России новую партию яиц Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию ввезена вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук, сообщает Россельхознадзор. Решение об открытии российского рынка для экспорта этого вида продукции было принято в ноябре после двусторонних переговоров руководителей профильных ведомств.

21 декабря через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

Первая партия пищевого яйца была ввезена в РФ из Азербайджана в середине декабря, объем поставки составил 612 тысяч штук. Тогда же Минсельхоз РФ сообщил, что в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции.

По информации Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% по отношению к предыдущему месяцу. С начала года стоимость этого вида продукции выросла на 36,54%. На фоне происходящего вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц. Также она распорядилась принять меры по сдерживанию роста цен на эти продукты.

В свою очередь руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявлял, что россиянам необходимо смириться с нынешними ценами на куриные яйца. По его словам, внезапное резкое подорожание яиц было вызвано их прежней низкой стоимостью, поэтому рост цен стал резким и ощутимым, но закономерным. При этом Юшин назвал нерациональной попытку решить проблему за счет расширения импорта. По его словам, эта мера может избавить от сиюминутных трудностей, но еще больше усугубить системные сложности отрасли.