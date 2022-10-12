Азербайджан передал Армении расширенные элементы по мирному договору

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Джейхун Байрамов

Азербайджан представил Армении расширенные элементы по мирному договору, армянская сторона взяла время на ознакомление с ними, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит государственный телеканал AzTV, расширенные элементы дополняют ранее представленные пять основных принципов, которые должны стать основой мирного договора и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Азербайджанская сторона представила противоположной стороне расширенные элементы [по мирному договору]. Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними, — сказал Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в прогрессе в переговорах с Арменией, в частности, по заключению мирного договора, открытию коммуникаций и делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рабочие группы Азербайджана и Армении должны вскоре начать подготовку текста мирного соглашения. По его словам, это произойдет после того, как министры иностранных дел двух стран встретятся во второй раз.

11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что между Азербайджаном и Арменией достигнуты договоренности по главным пунктам мирного договора. По его словам, теперь дело за их реализацией.