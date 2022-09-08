Азербайджан передал Армении пятерых военных

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Пять армянских военных переданы Еревану Азербайджаном на границе двух государств. Передача состоялась на основании договоренностей, которые были достигнуты 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Азербайджан этим шагом вновь показал, что придерживается принципа гуманизма, — отмечается в сообщении комиссии.

Никол Пашинян по завершении трехсторонней встречи в Брюсселе 31 августа поручил ускориться в вопросе написания текста мирного соглашения с Азербайджаном. Он рассчитывает получить черновой вариант договора к середине ноября.

Ранее стало известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: переговоры по теме урегулирования армяно-азербайджанского конфликта проходят в режиме нон-стоп. Она подчеркнула, что за последние несколько лет интенсивность обсуждений только переподтверждается. Кроме того, дипломат сообщила, что ведется работа по всем направлениям.