Азербайджан отверг причастность к ранению армянского военного

Азербайджанские военнослужащие не причастны к ранению армянского солдата на границе двух стран. Об этом говорится на сайте азербайджанского Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что сведения армянской стороны не соответствуют действительности.

Ранее оборонное ведомство Армении заявило, что в результате обстрела со стороны азербайджанской стороны ранение получил армянский военнослужащий. Огонь был открыт по боевым позициям у села Кут Гегаркуникской области.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.