Азербайджан отверг обвинение Армении в минометном обстреле на границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией обвинения со стороны Армении в минометном обстреле на границе. На сайте ведомства уточняется, что армянские военные 5 октября обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских военных у населенного пункта Истису в Басаркечярском районе.

Распространенная 5 октября информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии с использованием минометов и крупнокалиберного оружия позиций Вооруженных сил Армении является очередной дезинформацией противника, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения азербайджанской армии принимают меры только в ответ на действия Армении.

Оборонное ведомство Армении 5 октября заявило, что подразделения ВС Азербайджана, применяя минометы и крупнокалиберные винтовки, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее отметил, что за 30 лет в результате подрыва на установленных армянскими военными минах погибли и пострадали 3336 азербайджанцев. По его словам, 257 из них стали жертвами и получили ранения после подписания Баку и Ереваном соглашения о полном прекращении всех военных действий на границе двух государств в 2020 году.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о 250 погибших и раненых азербайджанцах в результате подрыва на минах. По его словам, Ереван продолжает вести политику террора против Баку. Он подчеркнул, что число жертв растет. Кроме того, азербайджанский лидер добавил, что только в Лачине было обнаружено и обезврежено 1400 мин.