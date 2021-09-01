Азербайджан опроверг свою причастность к гибели армянского военного

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление Еревана о гибели военнослужащего ВС Армении в результате снайперского выстрела с азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Ранее министерство обороны Армении заявило о гибели своего военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Согласно заявлению, младший сержант Гегам Саакян получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. В ведомстве также отметили, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.