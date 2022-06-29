Азербайджан опроверг данные о «рабочем визите» представителя Карабаха в РФ Посольство Азербайджана опровергло данные о «рабочем визите» представителя Карабаха в Россию

Фото: mfa.gov.az

Полад Бюльбюль-оглы

Посольство Азербайджана в России опубликовало на своем сайте опровержение сообщений о «рабочем визите» в Россию Давида Бабаяна, называющего себя «министром иностранных дел Республики Арцах». Сведения о поездке, якобы прошедшей в период с 21 по 27 июня, распространили некоторые армянские СМИ.

Согласно полученной от российской стороны официальной информации, сообщаем, что упомянутое лицо находилось в обозначенный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о «рабочем визите» не соответствуют действительности, — сказано в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что никто из российских официальных лиц не встречался с Бабаяном. Распространение подобных сообщений носит провокационный характер, призвано ввести в заблуждение общественное мнение и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество, отмечается в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Баку, где провел встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Эти переговоры состоялись в довольно сложное время, поскольку ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни серьезно обострилась. Азербайджанские власти рассчитывают, что Москва сможет приложить активные усилия для установления мира на Южном Кавказе.