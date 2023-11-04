Азербайджан оценил состояние переговоров с Арменией Байрамов: Баку ждет от Еревана ответов на предложения по мирному договору

Баку, как и прежде, готов к переговорам с Ереваном, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По его словам, которые приводит «Интерфакс», армянской стороне были переданы новые предложения и теперь на них ожидается ответ.

Формат переговоров может быть любой, важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. <...> По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа, — сказал министр.

Байрамов также сообщил, что в ходе министерской встречи в Тегеране, которая прошла 23 октября в формате «3+3», они с армянским коллегой Араратом Мирзояном обсуждали нормализацию отношений между двумя странами. По словам дипломата, изначально эта встреча не была запланирована, однако в результате общение длилось более 40 минут.

Также глава МИД подчеркнул, что Азербайджан имеет полное право предотвратить любую угрозу стране в соответствии с международным правом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по всем трем принципам мирного соглашения между Ереваном и Баку практически достигнута договоренность. Первый принцип предусматривает взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, касающейся определенных территорий. Второй утверждает, что границы между государствами должны соблюдаться исходя из Алма-Атинской декларации 1991 года. Третий принцип включает открытие коммуникаций в регионе.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счету можно считать урегулированным. По его словам, Баку и Еревану остается сделать только практические шаги.